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Будет жарко. В Алматинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Будет жарко. В Алматинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

В Алматы воздух прогреется до 35 градусов, в Конаеве — до 35–36 градусов. В городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает inAlmaty.

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