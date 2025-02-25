«НППФ Спектр»: дроны смогут проверять радиотехническое оборудование аэропортов

Законодательство позволяет проводить данные процедуры Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования в российских аэропортах, рассказал РИА Новости помощник генерального директора научно-производственной фирмы ООО «НППФ «Спектр» Дмитрий Зильберштейн.
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