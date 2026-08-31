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В ЕС выразили обеспокоенность возможной победой АдГ на выборах в Саксонии

На предстоящих выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может одержать победу, что, по мнению некоторых экспертов, создаст сложности для канцлера Фридриха Мерца в вопросах поддержки Украины.

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