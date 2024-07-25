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«У нас кончился запал». Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал о провале «Денвера» в плей-офф 2024 года

«По-моему, причина в том, что мы потратили всю энергию и время, пытаясь подняться на первое место в конференции.

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