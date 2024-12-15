Метель ❄️❄️❄️ За две с небольшим недели до Нового года наш город накрыла зимняя непогода. Пушистые хлопья снега кружатся в воздухе, создавая ощущение волшебства.
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Метель ❄️❄️❄️ За две с небольшим недели до Нового года наш город накрыла зимняя непогода. Пушистые хлопья снега кружатся в воздухе, создавая ощущение волшебства.