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Тайрон Лю: «У «Клипперс» закончилось топливо»

Калифорнийцы в шести матчах уступили «Мэверикс». «Сезон для нас завершен, и это шок. У нас закончилось топливо.

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