Минниханов прибыл в Киргизию на закрытие Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Чолпон-Ата в Киргизии, где состоится церемония закрытия Всемирных игр кочевников 2026 года.
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