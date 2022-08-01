РОСБАЛТ

786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шулепова
    в Екатеринбурге в домах младше 1980-го года вообще не считают нужным ремонтировать балконы. Жильцы сами что могут - т...СКР начал проверк...
  • Александр
    фашист что с него взятьШольц: Германия о...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    А что на него молиться, что ли ? Швед приперся убивать, сдох где-то, а русские должны сочувствовать?Посла РФ в Швеции...

«Я — артист международного масштаба»: Наташа Королева отреагировала на слухи о своей эмиграции в США

«Я — артист международного масштаба»: Наташа Королева отреагировала на слухи о своей эмиграции в США

Эстрадная певица Наташа Королева, недавно улетевшая в США и разгневавшая тем самым поклонников, оправдалась за свою поездку и фотографии с отдыха в Майями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх