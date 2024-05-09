Председатель следкома России обратил внимание на публикации в СМИ о совершении противоправных действий в отношении сотрудника ГИБДД МВД России по Новосибирской области и его семьи.
Бастрыкин поручил обеспечить безопасность полицейского и его семьи из Мошково
Комментарии
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N
Nata
А не судьба всю эту компашку родственников отправить на историческую родину с гарантией невозврата в РФ. Причина более чем явная - угроза жизни силовику и его семье.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Во первых у МВД РФ есть своя службы собственной безопасности и она создана не только для выявления правонарушений или служебного распорядка, а и обеспечивать безопасность сотрудников!
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16 час.
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