Дагестанцы оскорбили девушку, в ответ краснодарские парни «наваляли им тумаков» и перевернули машину

История о том, как опасно путать чужой спальный район со своим личным парком развлечений. В Краснодаре группа дагестанцев решила покататься по дворам, делая все исключительно «по кайфу».
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"какими законными методами можно было бы охладить пыл таких «героев», не подставляя при этом под уголовную статью себя и своих друзей?"- Оных методов не существует!!! Ибо самозащита и защита своей девушки от банды хулиганов в суде рассматривается как разбойное нападение!
Если Закон забывает о Справедливости, то Справедливость обращается к Беззаконию.
Caltar, перечитайте себя. "НЕ ДАВНО (недавно) промелькнула".....ха-ха-ха. Весь сайт "черножопит" выражениями покруче, а Вы нам про то, что наказали кого-то за фразу "гнать поганой метлой". Что-то не вяжется с Вашим постом. Активистка, Вы наша.
Наши парни правильно поступили.
Дело закрыть. Следствию и рководству тщательную служебную проверку с отстранением от службы и выявлением связей с диаспорами за последние 5 лет.
Правильно наши сделали. При сегодняшнем правосудии Робингуд неизбежно должен появиться.
Всё это классно, но наше "правосудие" теперь скорее всего в полную отыграется на парнях.
Обвинив их не только в хулиганстве, но и припишет им "разжигание национальной розни", и может добавить "экстремизм", что уже иногда делают.
Не давно промелькнула новость о том, что женщину, мать погибшего на СВО, штрафанули только за то, что она в только сказала пару слов в сторону таких мразей.
"В сентябре 2026 года в Ростове-на-Дону мать погибшего участника СВО оштрафовали по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) из-за эмоционального комментария в соцсетях с фразой «гнать поганой метлой»".
Ведь даже, если б эти уроды изнасиловали девчонку, то им скорее всего ничего не было, ведь виновна была б она сама, так как "спровоцировала"...
да их награждать надо
Наши законы защищают преступников и хамов. Какая власть, такие и законы.
Справедливость наступит тогда, когда местные парни начнут отвешивать тумаки и переворачивать машины судей и чиновников.