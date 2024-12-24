Чувства или контракт: почему Настя Ивлеева держала свадьбу в строжайшем секрете

Анастасия Ивлеева вышла замуж во второй раз. Кто стал ее избранником? Почему свадьба прошла в строжайшем секрете? Правда ли скандально известная звезда интернета породнилась с семьей Никиты Михалкова? И за что на нее держит обиду Филипп Киркоров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».