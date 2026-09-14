Враг атаковал Севастополь: сбиты 18 БПЛА, поврежден детский сад (ФОТО)

Враг атаковал Севастополь, сбиты 18 БПЛА, поврежден детский сад. Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку противника.
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