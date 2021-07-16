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Экс-игрок «Ротора» Медведь отреагировал на переход в «Атырау» кадрами из фильма «Борат». Позже игрок извинился

Экс-игрок «Ротора» Медведь отреагировал на переход в «Атырау» кадрами из фильма «Борат». Позже игрок извинился

21-летний российский полузащитник Владимир Медведь, недавно перешедший в «Атырау» отреагировал в своем инстаграм на переход в казахстанский клуб кадрами из фильма «Борат».

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