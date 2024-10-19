Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тень Пригожина: в Госдуме озаботились ужесточением наказания за вооруженный мятеж

Тень Пригожина: в Госдуме озаботились ужесточением наказания за вооруженный мятеж

Государственная дума РФ 15 октября в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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