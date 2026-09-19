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Сайлау көннәрендә танылган татарстанлыларны «Ак Барс Арена» медиафасадында күрсәттеләр

Сайлау көннәрендә танылган татарстанлыларны «Ак Барс Арена» медиафасадында күрсәттеләр

Тавыш бирү көннәрендә «Ак Барс Арена» медиафасадында Татарстан Республикасының Электрон мактау тактасы лауреатларын күрсәттеләр.

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