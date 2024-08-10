Столкнутся с насмешками: детей миллиардера Дурова ждет незавидная участь

Основатель «ВКонтакте» получил оплеуху от матери троих своих наследников. Павел Дуров соцсетиОтец Telegram, «ВКонтакте» и более чем сотни детей Павел Дуров здорово разозлил мать троих своих отпрысков Ирину Болгар.