Кто сегодня играет на ЧМ-2026: расписание чемпионата мира по футболу на 9 июля

В США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу 2026 года.В США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу 2026 года.
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