Политолог Маркелов: Арахамия указывает на вину Запада в продолжении конфликта

Политический советник Сергей Маркелов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о том, что весной 2022 года тогда еще премьер Великобритании Борис Джонсон убедил Киев не заключать никаких соглашений с Москвой.