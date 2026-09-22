В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами

Украинский военнослужащий Андрей Онистрат показал, как мобилизованных граждан везут на полигоны в автобусах с решетками под вооруженным конвоем, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал "Герои дронов и 225 ОШП" .
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