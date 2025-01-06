Рой Кин: «Трент защищается как школьник. С такой игрой ему не в «Реал» переходить, а в «Транмир Роверс»

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча «МЮ» с «Ливерпулем» (2:2) в 20-м туре АПЛ подверг критике игру защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда, который, по слухам, перейдет в «Реал».