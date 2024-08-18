Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети завирусилось видео, на котором трое молодых людей, называющих себя джигитами, опустились на колени, и слёзно начали вымаливать прощение у женщин России.
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