Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети завирусилось видео, на котором трое молодых людей, называющих себя джигитами, опустились на колени, и слёзно начали вымаливать прощение у женщин России.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Не уж то наши власти взялись за ум? В России коренные россияне превыше всего и всех. Приезжие только гости.
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15 час.
мЗ
мирас Закироув
Сначало яйки отрезать
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15 час.
НR
Надежда Rudi
И опять Бастрыкин опередил МВД.
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14 час.

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