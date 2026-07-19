Женские страсти
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Женские страсти

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«Побочки» психотерапии: почему мы бросаемся в крайности и как этого избежать

«Побочки» психотерапии: почему мы бросаемся в крайности и как этого избежать

Жесткие личные границы, прекращение общения при любом конфликте, излишняя категоричность в суждениях и решениях… Такие последствия «перегибов» при увлечении психологии не на пользу ни самому человеку, ни окружающим.

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