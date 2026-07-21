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Цены на нефть снизились 21 июля на фоне попыток примирить США и Иран

Цены на нефть снизились 21 июля на фоне попыток примирить США и Иран

Биржевые торги 21 июля демонстрировали умеренное снижение цен на нефть в первые часы. Участники рынка оценивают сразу несколько противоречивых факторов: сообщения о дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США и Ираном, новые взаимные удары сторон, а также угрозы хуситов установить морскую блокаду Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

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