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The Moscow Post

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Стирательная резинка Леонида Бабашова

Стирательная резинка Леонида Бабашова

Этот вопрос невольно возникает в связи с отменой в апелляционной инстанции решения суда, которое касалось удаления материала The Moscow Post, в котором, по мнению уважаемого г-на Бабашова, журналисты опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.

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