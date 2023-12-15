Стирательная резинка Леонида Бабашова

Этот вопрос невольно возникает в связи с отменой в апелляционной инстанции решения суда, которое касалось удаления материала The Moscow Post, в котором, по мнению уважаемого г-на Бабашова, журналисты опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.
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