Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»

Окружной суд города Асахикава в Японии приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.