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Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»

Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»

Окружной суд города Асахикава в Японии приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.

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