Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс онлайн-голосования По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ильи Массуха, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила все DDoS-атаки за ночь, и продолжает работать без сбоев.