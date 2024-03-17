Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс онлайн-голосования По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ильи Массуха, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила все DDoS-атаки за ночь, и продолжает работать без сбоев.
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