Мареска считает, что «Манчестер Сити» не повторит судьбу «МЮ» после ухода Фергюсона

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска выразил уверенность, что клуб сумеет безболезненно пережить смену эпох после ухода Хосепа Гвардиолы и не повторит путь «Манчестер Юнайтед», который так и не смог вернуться на прежний уровень после завершения карьеры сэра Алекса Фергюсона.