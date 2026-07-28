Медведев сообщил о 200 тысячах контрактах с ВС РФ за полгода

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев этого года около 200 тысяч человек подписали контракт с Вооружёнными Силами РФ, а 16 тысяч присоединились к рядам добровольцев в рамках Специальной военной операции.