Медведев сообщил о 200 тысячах контрактах с ВС РФ за полгода

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев этого года около 200 тысяч человек подписали контракт с Вооружёнными Силами РФ, а 16 тысяч присоединились к рядам добровольцев в рамках Специальной военной операции.
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