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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» проиграла матч финала Кубка Стэнли со счетом 1:8 во 2-й раз в своей истории. Это крупнейшие поражения клуба в плей-офф

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).  Клуб повторил антирекорд по худшей разнице шайб в одной игре за все время выступления в плей-офф.

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