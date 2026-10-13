Челябинский застройщик АПРИ продал жилья на 14,2 млрд рублей

Челябинский девелопер ПАО «АПРИ» за девять месяцев 2026 года продал недвижимость на 14,2 млрд рублей, увеличив показатель на 24,4% к аналогичному периоду 2025-го.
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