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Царьград

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Челябинский застройщик АПРИ продал жилья на 14,2 млрд рублей

Челябинский застройщик АПРИ продал жилья на 14,2 млрд рублей

Челябинский девелопер ПАО «АПРИ» за девять месяцев 2026 года продал недвижимость на 14,2 млрд рублей, увеличив показатель на 24,4% к аналогичному периоду 2025-го.

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