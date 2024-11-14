Расходы не по назначению: главу поселка в Петербурге привлекли за растрату

Прокурорская проверка прошла в Усть-Ижоре. Сотрудники прокуратуры проверили, как администрация внутригородского муниципального образования поселка Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга тратила бюджетные деньги.
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