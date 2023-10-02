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Теперь 45 дней украинцы будут наблюдать как США живёт на деньги Украины :)

Теперь 45 дней украинцы будут наблюдать как США живёт на деньги Украины :)

Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь УкраинеСтрана, у которой нет даже своего патронного завода, которая фактически стала наёмником США, если потеряет финансовую и военную поддержку своего "спонсора" и наёмника, окажется полностью несостоятельной в военном плане.

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