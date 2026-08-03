Синоптики назвали сроки прихода похолодания в Москву

В субботу, 8 августа, столбики термометров не поднимутся выше отметки +22 градуса. Понижение температуры будет сопровождаться осадками, которые принесёт североатлантический циклон, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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