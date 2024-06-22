Россия помогает КНДР и Вьетнаму укреплять суверенитет и стать важной частью многополярного мира

Визиты Президента РФ В. Путина в КНДР и Вьетнам состоялись в контексте быстро развивающихся, всеобъемлющих и дружественных отношений России с этими странами, которые поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
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