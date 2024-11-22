Страны Евросоюза готовят население к войне с Россией

Испанское издание 20 Minutos со ссылкой на источники в МВД страны сообщило, что правительство Испании готовит первый национальный план гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями.
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