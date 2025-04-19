CNN: Пасхальное перемирие может обернуться проблемами для Украины

Телеканал CNN предположил, что объявленное Путиным пасхальное перемирие может навредить Украине.Объявленное Москвой пасхальное перемирие может склонить президента США на сторону России и вызвать определенные сложности для Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии