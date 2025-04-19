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CNN: Пасхальное перемирие может обернуться проблемами для Украины

CNN: Пасхальное перемирие может обернуться проблемами для Украины

Телеканал CNN предположил, что объявленное Путиным пасхальное перемирие может навредить Украине.Объявленное Москвой пасхальное перемирие может склонить президента США на сторону России и вызвать определенные сложности для Киева.

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