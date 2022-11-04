Блинкен оценил влияние потолка цен на экспорт энергоресурсов из России

Соединенные Штаты уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения «ценового потолка» на российскую продукцию соответствующего порядка, заявил в пятницу, 4 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен.