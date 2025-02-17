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"Раскаянием и не пахнет": Муфтий заменил картину после скандала – но Подоляка в искренность не верит

"Раскаянием и не пахнет": Муфтий заменил картину после скандала – но Подоляка в искренность не верит

Муфтий Дамир Мухетдинов после грандиозного скандала заменил картину, где полководцы Чингисхана убивают мучительной смертью русских князей после битвы на Калке.

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