Скаут «МЮ» следил за форвардом «Лиона» Дембеле в матче ЛЕ с «Порту». Его могут продать за 25 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» интересен Мусса Дембеле из «Лиона». Как пишет Daily Mail, английский клуб планирует усилить атаку летом, так как сроки действующих контрактов с Эдинсоном Кавани и Джесси Лингардом истекают.

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