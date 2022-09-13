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Microsoft готовит первый игровой ноутбук на Windows – Surface Gaming

Microsoft готовит первый игровой ноутбук на Windows – Surface Gaming

Компания Microsoft решила расширить линейку компьютеров Surface первой игровой моделью. Игровой ноутбук Surface (название условное) предложит достойные характеристики, но не будет конкурировать с лучшими продуктами на рынке.

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