Microsoft готовит первый игровой ноутбук на Windows – Surface Gaming

Компания Microsoft решила расширить линейку компьютеров Surface первой игровой моделью. Игровой ноутбук Surface (название условное) предложит достойные характеристики, но не будет конкурировать с лучшими продуктами на рынке.
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