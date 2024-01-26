The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании

Соединенные Штаты Америки хотят разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет. Об этом 26 января сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, оказавшиеся в ее распоряжении.
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