Происшествие: Жил себе южный человечек в Северной столице. Жил хорошо, но захотелось ему жить ещё лучше, а для этого надо было поучаствовать (очень уважаемые люди пригласили) в разделе шкуры русского медведя.
Новый искренний помощник ФСБ
Комментарии
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radiofree RF
Попалась гнида!!!!!
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17 час.
Гоша Веверсис
да они для того и завезены ,что-бы внести дестабилизацию ,а ВВП не удерживает ситуацию .Срочно надо всех депортировать ,иначе кранты и Я,О, не поможет .Надо объявлять военное положение ,страна воюет .
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17 час.