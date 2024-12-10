Эндокринолог Калошина порекомендовала увеличить количество овощей в рационе

Специалист советует чаще употреблять в пищу необработанные продукты Эффективному похудению может помочь увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
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