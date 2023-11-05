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Покинувший Волгоград пожарный рассказал, как стал звездой сериалов

Актер из Волгоградской области Владимир Бутенко рассказал изданию V1.RU, как стал звездой сериалов. Он снялся более чем в ста проектах, в том числе в «Викинге», «Спасская», «Диверсанте», «Ищейке» и многих других.

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