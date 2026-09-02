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Журнал «Профиль»

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Новак рассказал об усилении защиты российских НПЗ

Новак рассказал об усилении защиты российских НПЗ

Россия усилила защиту нефтеперерабатывающих заводов на фоне участившихся атак, заявил 2 сентября 2026 года вице-премьер Александр Новак.

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