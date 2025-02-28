Нуждаться в жилплощади семьи с детьми не будут: ради будущего государство берет на себя эту заботу Ольга БезродняяВ условиях растущего демографического кризиса в России, решение проблемы жилья для молодых семей становится важным шагом для обеспечения стабильного будущего.