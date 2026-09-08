ТНТ представит шоу талантов с призом 10 миллионов рублей 19 сентября

19 сентября на ТНТ стартует шоу «Хочу на ТНТ», где участники из России поборются за 10 миллионов рублей.
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