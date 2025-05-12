В Германии пообещали продолжить поставки оружия Украине

Берлин сделает это, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Как заявил глава МИДа Йоханн Вадефуль, «мы проявили большую солидарность и во время работы парламента предыдущего созыва показали, что при необходимости можем принять ещё один пакет помощи на 3 млрд евро».
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