В Германии пообещали продолжить поставки оружия Украине

Берлин сделает это, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Как заявил глава МИДа Йоханн Вадефуль, «мы проявили большую солидарность и во время работы парламента предыдущего созыва показали, что при необходимости можем принять ещё один пакет помощи на 3 млрд евро».