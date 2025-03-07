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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

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