Отключения воды пройдут в Севастополе во вторник

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды 14 мая.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 14:00 улица Чернышевского; улица Инженерная Балка; улица Инженерная; улица Эскадренная; улица Береговая; переулок Клубный.
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